Almanya'da DEAŞ Üyeliği İddiasıyla Suriye Vatandaşına Dava Açıldı

Almanya'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye vatandaşı hakkında dava açıldığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı M.A. hakkında "DEAŞ üyesi olmak" ve "devleti ciddi şekilde tehlikeye atan şiddet eylemi hazırlamak" suçlamalarıyla iddianame hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, M.A'nın Viyana'da şarkıcı Taylor Swift'in konserine bombalı saldırı planlayan Avusturyalı gence yardımcı olduğuna dair güçlü delillerin bulunduğu öne sürüldü.

İddianamede M.A'nın, Swift'e saldırı planı yapan kişiye bomba yapım talimatlarını tercüme ederek yardımcı olduğu ve internet üzerinden yurt dışındaki DEAŞ üyesiyle bağlantı kurduğu iddia edildi.

Sanığın saldırı hazırlığındaki kişiye DEAŞ'a bağlılık yemini için metin şablonu gönderdiği ve bu kişinin örgüte üye olduğu ileri sürüldü.

Suriye vatandaşı M.A'nın tutuksuz yargılanacağı kaydedildi.