Almanya'da 10 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş, ölümünün 10. yılında anıldı.

"Burak Bektaş Cinayetinin Aydınlatılması İnisiyatifi" tarafından Neukölln ilçesinde gencin öldürüldüğü yerin yakınına dikilen anıtın bulunduğu parkta anma töreni düzenlendi.

Aralarında Bektaş'ın annesi Melek, babası Ahmet, yakınları, arkadaşları, Neukölln Belediye Başkanı Martin Hikel, milletvekilleri, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanı Sinan Kaplan ile Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi'nin de olduğu 200'e yakın kişinin katıldığı törende Burak Bektaş ve ırkçı cinayetlere kurban gidenler için saygı duruşunda bulunuldu, anıta çiçekler bırakıldı.

Anne Melek Bektaş, törende yaptığı konuşmada, kendisine çoğu zaman ne istediğinin sorulduğunu belirterek, "Ben oğlumu geri istiyorum. Biliyorum bu olmayacak. 10 yıldan beridir istediğim bu cinayetin aydınlatılması. Nasıl olur da bu başarılmaz?" ifadesini kullandı.

Çok sayıda siyasetçi ve polis memurunun evine gelerek sözler verdiğini dile getiren Bektaş, bunların çok azının gerçekleştiğini söyledi.

Bektaş, başka ailelerin ve annelerin böyle bir olayı yaşamasını istemediğini belirterek, "Bir söz vardır. 'Zaman her şeyin ilacıdır.' derler. Zaman ilaç değildir. Zaman geçiyor ama acı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Bektaş, oğlu için anıtın dikilmesi konusunda çaba harcayan ve destek verenlere teşekkür etti.

Törendeki konuşmalarda polisin yaptığı soruşturmada 10 yıldır hala bir sonuç alınmadığına işaret edilerek, cinayetin artık aydınlatılması ve faillin ırkçı çevrelerde aranması istendi.

Konuşmacılar, polisin cinayetin aydınlatılması için yeterince çaba harcamadığını savunarak, bulguların örtbas edildiği ve güvenlik birimlerinin engeller çıkardığı NSU cinayetleri hatırlatıldı.

Burak Bektaş cinayeti

22 yaşındaki Burak Bektaş, 5 Nisan 2012'de arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş, iki arkadaşı ağır yaralanmıştı.

Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzaklaştığını ifade etmişti.

Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruşturan Alman polisi, cinayetin ardından hiçbir iz bulunamadığını açıklamıştı.

Burak Bektaş için öldürüldüğü yerin yakınında bulunan Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği parkta 8 Nisan 2018'de anıt dikilmişti.