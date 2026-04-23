Almanya Başbakanı Merz: "Abd-İran Ateşkesinin Uzatılması Diplomasi İçin Fırsat"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu, diplomatik görüşmeleri sürdürmek, barışı sağlamak ve savaşın tırmanmasını önlemek için önemli bir fırsattır. Tahran'ın da bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. İran'ı, askeri nükleer programını durdurmaya ve İsrail ile diğer komşu devletleri daha fazla tehdit etmemeye çağırıyoruz."

Hürmüz Boğazı kalıcı, güvenilir ve herhangi bir kısıtlama veya ücret olmaksızın açık tutulmalıdır. Savaş faaliyetlerinin sona ermesi sağlandığında, uluslararası hukuka uygun olarak ve ulusal prosedürlere uyum içinde, Hormuz Boğazı'ndaki serbest seyrüseferin desteklenmesine katkıda bulunmak üzere, ortaklarımızla birlikte hazır olacağız."

Kaynak: ANKA