Almanya Başbakanı Merz, 25-26 Şubat'ta Çin'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat'ta Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine düzenleniyor.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Merz'in ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
