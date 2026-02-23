Almanya Başbakanı Merz, 25-26 Şubat'ta Çin'i Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Merz'in ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.
Kaynak: Xinhua