Almanya, ABD'nin ülkedeki birliklerini çekmeyi yeniden gözden geçirme olasılığından tedirgin değil

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'daki ABD birliklerinin çekilmesini yeniden gözden geçirme olasılığına ilişkin haberlerin kendilerini tedirgin etmediğini söyledi.

Fas ziyareti kapsamında RTL televizyonuna açıklamada bulunan Wadephul, Almanya'daki ABD birliklerinin çekilmesi konusunun kendisini tedirgin edip etmediği sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

Wadephul, Almanya'daki önemli ABD üslerinin çekileceğini düşünmediğine işaret etti.

ABD'nin Ramstein, Landstuhl ve Grafenwöhr'deki üslerine atıfta bulunan Wadephul, "ABD'nin bu üslere ihtiyacı var. Bunlar bizim güvenliğimiz için olduğu kadar, ABD'nin güvenliği için de hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

"Şansölye, İran'a ciddi bir şekilde müzakereye oturması için uyarıda bulunmuştu"

Johann Wadephul, Trump'ın sosyal medyada, Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerine de değindi. Almanya'nın buna karşılık vermeyeceğini belirten Wadephul, "Hayır, karşılık vermek gerekmez. ABD ile iyi ve verimli bir iletişim devam ediyor." dedi.

Merz'i savunan Wadephul, "Şansölye, İran'a ciddi bir şekilde müzakereye oturması için temelde tamamen haklı olarak açık bir uyarıda bulunmuştu." diye konuştu.

ABD'nin Almanya'da konuşlu askeri birlikleri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunmasının ardından ABD'nin bu ülkede konuşlu birliklerine ilişkin açıklama yapmıştı.

ABD ordusunun verilerine göre, 2025 yılının sonunda Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri konuşlanmış durumda. Bu sayıyla Almanya, "Japonya'dan sonra ABD dışında en büyük 2. ABD askeri üssü" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
