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Alman Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i Seçti

Alman Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i Seçti
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Kuşadası'nda düzenlenen ihtida merasiminde Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab, kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu ve İslam dini hakkında bilgiler aldı. Wohlrab, İslam'a geçişinin ardındaki etkilerin çevresinden kaynaklandığını belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Alman uyruklu Tabea Asena Wohlrab İslamiyet'i seçti.

Kuşadası Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü vekili Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

Ardından Wohlrab, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Wohlrab'a Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Annesinin Alman, babasının Türk olduğunu söyleyen Wohlrab, Almanya'da yaşadığını ve çevresinden etkilenip Müslüman olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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