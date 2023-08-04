Alkollü sürücü tarafından öldürülen belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de 140 promil alkollü sürücünün otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Turgay Enisoğlu, Güllük Mahallesi'nde bulunan Hacı Solak Kadir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Eskişehir'de 140 promil alkollü sürücünün otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 3 Ağustos gecesi saat 02.00 sularında Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet H. idaresindeki 26 AGS 178 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaçları budayan belediye işçilerinin arasına daldı. Kazada 57 yaşındaki mevsimlik belediye personeli Turgay Enisoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Turgay Enisoğlu, hayatını kaybetti.

Enisoğlu, Güllük Mahallesi'nde bulunan Hacı Solak Kadir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza sonrası ekipler tarafından yakalanan ve 140 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü Mehmet H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan araç sürücüsü "Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR