Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

Dünya hala uyuyor! İnsanlık adına utanç verici görüntüler
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Alkollü Sürücü Kazada Bir Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Alkollü Sürücü Kazada Bir Kişinin Ölümüne Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 29 yaşındaki Onur Şükrü Yılmaz hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta otomobille seyir halinde olan Fahim Barış S. (26), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü Fehim Barış S. ve yolcu Ecehan B. (26) hafif yaralanırken, Onur Şükrü Yılmaz (29) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muayenesinde 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Fahim Barış S. tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 00.10 sıralarında Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sürücü Fahim Barış S., 34 GRM 570 plakalı otomobille Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü.

29 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada araç sürücüsü Fahim Barış S. ve yolcu Ecehan B. hafif yaralanırken, Onur Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Fahim Barış S. ve Ecehan B. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Onur Şükrü Yılmaz ise Sarıyer'deki Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan otomobil ise emniyet otoparkına götürüldü. Diğer yandan hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Fahim Barış S.'nin muayenesinde kaza sırasında 0.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün emniyette ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü Fahim Barış S., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Onur Şükrü Yılmaz'ın cenazesi ise dün Yeniköy Cevahirler Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi

Altın fiyatları için kader anı yaklaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.