Zonguldak'ta 'Hesap Ödetme' Tartışmasında Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Zonguldak'ta Gökhan Bayram (43), arkadaşı Arslan Arslanbaki (40) ile 'hesap ödetme' tartışması sırasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayetin sebebi henüz netlik kazanmazken, iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta arkadaşı Arslan Arslanbaki'yi (40) 'hesap ödetme' tartışmasında bıçaklayarak öldüren Gökhan Bayram (43) çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı