Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi, 7 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galatasaray'daki binasının ikinci ve üçüncü katlarında ziyaret edilebilecek olan sergide arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi'nin hikayesi ve dostları olan sanatçıların eserleri bulunuyor. Ailenin erken Cumhuriyet yılları sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bu bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür'ün eserleri görülebilecek. Sonraki kısımda ise Peter Hristoff'un İstanbul'dan ilham alarak ürettiği işler var.

DailyMotion.com / Güncel