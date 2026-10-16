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Alibeyköy Cep Otogarı önünde otomobil yandı, itfaiye alevleri söndürdü

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Alibeyköy Cep Otogarı önünde otomobil yandı, itfaiye alevleri söndürdü
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Alibeyköy Cep Otogarı önünde saat 13.00 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün aracını yol kenarına çekmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

ALİBEYKÖY'de bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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