Aliağa'da kanser taramasına çağrı - Haberler

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Aliağa'da kanser taramasına çağrı

AA - Esin Çetin - Güncel
Aliağa'da kanser taramasına çağrı

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, ilçede hizmet verecek mobil Kanser Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı Pembe Tır'da kanser taramasından geçmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, ilçede hizmet verecek mobil Kanser Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı Pembe Tır'da kanser taramasından geçmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Özkan Orhun, yaptığı yazılı açıklamada, Pember Tır'ın 6 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda olacağını duyurdu.

Kanserin tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Orhun, İzmir Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında Pembe Tır'da ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin yapıldığını kaydetti.

Orhun, kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, ilçe halkının tır görevlilerinden randevu alarak tarama hizmetinden faydalanabileceğini vurguladı.

AA / Esin Çetin - Güncel

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