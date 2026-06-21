İzmir'de denize giren baba ve iki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde Şakran Plajı'nda denize giren baba ve iki çocuğu boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukları hastaneye kaldırdı. Babanın sağlık durumu iyi iken, iki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile iki çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şakran Plajı'nda denize giren baba S.Ş. (45), kızı E.Ş. (15) ile oğlu S.E.Ş. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
Babanın sağlık durumunun iyi olduğu, kızı E.Ş. ile oğlu S.E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir