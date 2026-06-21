Haberler

İzmir'de denize giren baba ve iki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde Şakran Plajı'nda denize giren baba ve iki çocuğu boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukları hastaneye kaldırdı. Babanın sağlık durumu iyi iken, iki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile iki çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şakran Plajı'nda denize giren baba S.Ş. (45), kızı E.Ş. (15) ile oğlu S.E.Ş. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Babanın sağlık durumunun iyi olduğu, kızı E.Ş. ile oğlu S.E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. yöneticisinin kaçıırlmasına yönelik yeni gözaltılar
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü