Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ali Yalçın koruyucu giyim hükmünün yargı kararına rağmen uygulanmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Yalçın koruyucu giyim hükmünün yargı kararına rağmen uygulanmadığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5 hizmet kolunda binlerce kamu görevlisini kapsayan koruyucu giyim kazanımının yargı kararlarına rağmen bazı kurumlarda uygulanmadığını belirtti. Yalçın, toplu sözleşme hükmünün masada kazanıldıktan sonra neden engellendiğini sordu.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beş hizmet kolunda binlerce kamu görevlisini kapsayan koruyucu giyim kazanımının, yargı kararlarına rağmen bazı kurumlarda uygulanmadığını belirterek, "Bir toplu sözleşme hükmü, masada kazanıldıktan sonra neden engellenir?" diye sordu.

Yalçın, yaptığı açıklamada, 5 hizmet kolunda binlerce kamu görevlisini kapsayan "koruyucu giyim" kazanımı hakkının, yargı kararı olmasına rağmen engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme hükmünü engellemeye yönelik kurumlara mail attınız. Baktınız yetmiyor, Sayıştay'a özelden yazarak 'bu hükmü engelleyin' talimatı verdiniz. O da yetmedi; vergi, zimmet, faiz çıkararak göz dağı verdiniz. O da yetmedi; toplu sözleşme hükmünü tasarruf tedbirlerine yazarak engelleme çalıştınız.

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası af çıkararak önemli mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ve iradesi sonrası koruyucu giyimin engellenmeyeceği taahhüt edilse de halen kurumlarda sözleşme imzalanmıyor, baskı devam ediyor. Birçok kurumda yargı kararı olmasına rağmen kamuya külfet, kamu görevlisine ve kamu hizmetine sosyal maliyet çıkarılmaya devam ediliyor. Toplu sözleşme hükmünü uygulamak için mahkeme koridorlarında mı gezelim? Her madde için defalarca kez yargıya iş, kamuya maliyet mi çıkaralım? Bir toplu sözleşme hükmü, masada kazanıldıktan sonra neden engellenir? Yargı karar vermesine rağmen, 'Yargının kararını dikkate almayın' diye nasıl söylenebilir?"

Kaynak: ANKA
Bülent Uygun Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul

Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul
Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

31 Türk'ü istenmeyen kişi ilan etti! Listede Fatih Erbakan bile var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Diktatör' şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu

Onu daha önce böyle görmediniz! Kendini tutamadı
Filistin yanlısı yazara sansür şoku, kitapları yasaklandı

Sansür değil de ne? Filistin'i savunan ünlü yazara yasak
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

Derbi öncesi çok kötü haber! Resmen açıklandı taraftar yıkıldı
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

İYİ Parti'de kriz! Hem partiden hem vekillikten istifa etti
Feyza Civelek, 9 milyonluk aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi

Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı, gören bir daha baktı
Kalan son eşyasını almaya gitmişti! 2 çocuk babası Hakan'ın hayat hikayesi kahretti

Komşusu tarafından öldürülen Hakan'ın hayat hikayesi kahretti