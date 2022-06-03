Ali Mahir Başarır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köylüler Tarafından Tarım Yapılan Araziyi Birilerine Peşkeş Çekti - Haberler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar mahallesinde, köylülerin tarım yaptığı Hazine'ye ait yaklaşık 150 dönüm arazinin satılmasına ilişkin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hazine'ye ait, köylü ve çiftçiler tarafından tarım yapılan bu araziyi birilerine peşkeş çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Erdemli'nin Tırtar mahallesinde, köylülerin tarım ürünleri yetiştirdiği Hazine'ye ait yaklaşık 150 dönüm arazinin satılmasına tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

"Köylüler, bu arazide atalarından, dedelerinden beri tarım yapıyorlar. Limon, zeytin; tarım ürünleri yetiştiriyorlar. Bu topraklar 3. derece sit alanıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı, iktidara yakın bir firmaya bu toprakları sattı ve çiftçilerimizi perişan etti. Çiftçilerimiz zaten geçinemiyor. Birçoğu icralık. O küçücük evleri bu insanlara çok mu gördünüz? Ne yazık ki AKP için her şey para. 150 yıldır bu toprakları, bu insanların ataları, dedeleri kullanıyordu. Yazık, çok yazık.

"AKP İKTİDARI TARIMI VE ÇİFTÇİYİ BİTİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hazine'ye ait, köylü ve çiftçiler tarafından tarım yapılan bu araziyi birilerine peşkeş çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu arazideki hiçbir insanın bilgisi olmadan, haber vermeden evlerinden, yurtlarından, geçim kaynaklarından mahrum ettiler. Bizler tarımı kalkındıralım, çiftçilerimizi destekleyelim derken ne yazık ki AKP iktidarı tarımı ve çiftçiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor."

ANKA / Güncel