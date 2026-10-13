Ali Kasım Tuna'nın baro seçimi itirazı Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulunca reddedildi

İstanbul 2 No'lu Baro başkan adayı Ali Kasım Tuna'nın baro başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı itiraz, Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İstanbul 2 No'lu Baro başkan adayı Tuna'nın dün yapılan baro başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını değerlendirdi.

Başkanlık, itirazın reddine karar verdi. Kararda, 1006, 1008, 1009 ve 1015 numaralı sandıklarda geçersiz oylara yapılan itirazlar yönünden yapılan inceleme sonrasında "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu"na, "1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği"ne aykırı herhangi bir husus bulunmadığından itirazların ayrı ayrı reddine karar verildiği belirtildi.

Kararda, 1015 numaralı geçerli oylara yapılan itirazlar yönünden yapılan inceleme sonrasında da yine ilgili kanunlara ve yönetmeliğe aykırı herhangi bir husus bulunmadığından itirazların ayrı ayrı reddine karar verildiği aktarılarak, kararın birer örneğinin Rıza Saka ve Ali Kasım Tuna'ya gönderilmesine kesin olarak karar verildiği bildirildi.

Ali Kasım Tuna'nın açıklaması

Ali Kasım Tuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4. Olağan Seçimli Genel Kurul'un kıran kırana bir mücadeleye sahne olduğunu ve meslektaşı avukat Rıza Saka'nın çok az farkla ipi göğüslediğini belirtti.

Tuna, farkın bu denli az olması ve sayım esnasında ihtilaflı görülen geçersiz oyların seçim sonucunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte bulunması karşısında, meslektaşlarının iradesini korumak, yol arkadaşlarının hakkını gözetmek ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden bir meslek grubunun adayına yakışır şekilde yasal hakkı olan itiraz yoluna başvurduklarını ifade etti.

Sürecin sulh ve sağduyu ortamında tamamlandığını, seçimi avukat Rıza Saka ve ekibinin kazandığını aktararak, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Tuna, "Hukukun üstünlüğü için mücadele edeceklerinden, mesleğin ve meslektaşların itibarını yükselteceklerinden ve baromuzu büyüteceklerinden şüphem yoktur." açıklamasını yaptı.

Tuna, hizmet anlayışı ve yöntemleri konusunda farklı düşünceleri olsa da özünde hepsinin aynı inancı ve ortak değerleri paylaşan meslektaşlar olduğunu, kendileri için rekabetin yalnızca seçim döneminde haddi aşmaksızın yürütülen bir süreç olduğunu aktararak, "Seçimden sonra ise hepimiz bir ve beraber olan tek bir baronun mensuplarıyız. Bu duygularla, yeni dönem İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı avukat Rıza Saka üstadımı tebrik ediyor, yönetim ve kurullarda görev alan meslektaşlarımı yeni görevlerinden dolayı kutluyorum. Hukukun üstünlüğünün korunduğu ve baromuzun hak ettiği büyüklüğe kavuştuğu hayırlı bir dönem geçirmelerini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı için dün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan seçimde, Rıza Saka 1022 oyla baro başkanlığına seçilmişti.

Adaylardan Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy almıştı.

Seçimlerde 31 oyun geçersiz sayıldığı, bu kapsamda Ali Kasım Tuna'nın İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduğu öğrenilmişti.

Tuna, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ilk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, "Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kuruluna gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA