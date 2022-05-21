Ali Erbaş: Kudüs'ün esaretini meşrulaştıracak her söylem insanlık suçudur - Haberler

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya çalışmak, aslında tüm insanlığın hukukunu tanımamaktır. Barışı, huzuru ve insanlığı katletmektir. Bunun için, Kudüs'ün esaretini meşrulaştıracak her söylem, vicdana, varoluşa, tarih ve kültüre karşı işlenmiş bir insanlık suçudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Erbaş, Kudüs'ün Müslümanların hakimiyetinde asırlarca özgürlüğün ve adaletin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Şehir Müslümanlar tarafından imar edilmiştir. Kudüs, her ne zaman Müslümanların elinden çıksa harabeye dönmüş, yıkılmış, yakılmıştır. Müslümanların idaresinde 500 yıla yakın güvenli bir şehir olan Kudüs, 1099'da Haçlıların eline geçince Selahattin Eyyubi'nin destansı zaferiyle tekrar fethedilmiş ve mukaddes şehirde, insanlar yeniden huzur ve güven içerisinde birlikte yaşamışlardır" dedi.

Erbaş, "Bizler dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya, zalimin ise karşısında durmaya devam edeceğiz. Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Bizler her daim Filistin halkının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu sempozyum Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki farkındalığa önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel