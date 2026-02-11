Haberler

Ali Babacan'dan "İttifak" Açıklaması: "İnşallah Bu Birliktelik Genişler. Bu İş Birliği Derinleşir"

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısında yaptığı açıklamada, üçüncü yol olarak adlandırılan birlikteliklerin derinleşmesini umduğunu ifade etti.

(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısı sonrası gazetecilerin, "Üçüncü yolun ilerleyişine dair ne söylersiniz?" sorusuna, "Yeni Yol dedik başladık, inşallah bu birliktelik genişler. Bu iş birliği derinleşir. Çabamız odur" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, "'Çözüm burada bu çatının altında ne iktidar ne anamuhalefet' dediniz. Bir yandan da 'üçüncü yol' görüşmeleri için partiler temasta. Bu hafta nasıl bir süreç bekleniyor? Üçüncü yolun ilerleyişine dair ne söylersiniz?" sorusu üzerine, "Yeni Yol dedik başladık, inşallah bu birliktelik genişler. Bu iş birliği derinleşir. Çabamız odur" dedi.

