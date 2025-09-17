Ali Babacan, Menderes ve Arkadaşlarını Andı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vefatlarının yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Hiçbir güç, hiçbir vesayet odağı yoktur ki millet iradesinin karşısında durabilsin. Demokrasiye kasteden zihniyetin ülkemizde kendine tekrar yer bulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vefatlarının yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Hiçbir güç, hiçbir vesayet odağı yoktur ki millet iradesinin karşısında durabilsin. Demokrasiye kasteden zihniyetin ülkemizde kendine tekrar yer bulmasına izin vermeyeceğiz."