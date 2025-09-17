Haberler

Ali Babacan, Menderes ve Arkadaşlarını Andı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı. Babacan, demokrasiye kasteden zihniyetlere karşı duracaklarını vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vefatlarının yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Hiçbir güç, hiçbir vesayet odağı yoktur ki millet iradesinin karşısında durabilsin. Demokrasiye kasteden zihniyetin ülkemizde kendine tekrar yer bulmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
