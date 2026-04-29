Haberler

Ali Babacan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Parti Genel Merkezi’nde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Babacan, şunları kaydetti:

"Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Nasri Abu Jaish bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Gazze, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölge üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Nasri Abu Jaish'e ziyareti için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

