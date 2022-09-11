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Ali Babacan, Eşi ve Oğluyla Birlikte Kırtasiye Alışverişine Çıktı

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte kırtasiye alışverişine çıktı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte kırtasiye alışverişine çıktı.

İlk ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarın başlayacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara'da alışverişe çıktı ve oğlunun kırtasiye ihtiyaçlarını aldı.

Babacan, kendisi gibi çocuklarıyla birlikte kırtasiye alışverişine çıkan diğer ailelerle de sohbet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Zeynep Babacan Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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