Ali Babacan'dan eğitim öğretim yılı mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni eğitim öğretim yılının eğitimde niteliğin ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, velilerin eğitim masrafları altında ezilmediği ve öğretmenlerin emeklerinin karşılığını aldığı bir yıl olması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk ders zili çaldı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Velilerimizin eğitim masrafları altında ezilmediği, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını aldığı, eğitimde niteliğin ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA