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Singapur'da İnsansı Robot Olly MRT'de Göreve Başladı

Singapur'da İnsansı Robot Olly MRT'de Göreve Başladı
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Singapur'da Little India MRT istasyonunda 'Olly' adlı insansı robot, 31 Ağustos-11 Eylül arasında yolculara yön bulma ve hat bilgisi konusunda yardımcı olacak. Uygulama, Kara Ulaşım Otoritesi tarafından değerlendirilecek.

SİNGAPUR, 2 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da "Olly" adlı insansı robot, Little India MRT istasyonunda göreve başladı.

Singapur Kara Ulaşım Otoritesi, 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında sürecek uygulamayla robotun yolculara sunduğu hizmetleri değerlendirecek.

Yolcular, istasyon içinde yön bulma ya da hatlar hakkında bilgi almak için Olly'ye danışabilecek.

Kaynak: Xinhua
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