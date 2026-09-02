Singapur'da İnsansı Robot Olly MRT'de Göreve Başladı
Singapur'da Little India MRT istasyonunda 'Olly' adlı insansı robot, 31 Ağustos-11 Eylül arasında yolculara yön bulma ve hat bilgisi konusunda yardımcı olacak. Uygulama, Kara Ulaşım Otoritesi tarafından değerlendirilecek.
SİNGAPUR, 2 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da "Olly" adlı insansı robot, Little India MRT istasyonunda göreve başladı.
Singapur Kara Ulaşım Otoritesi, 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında sürecek uygulamayla robotun yolculara sunduğu hizmetleri değerlendirecek.
Yolcular, istasyon içinde yön bulma ya da hatlar hakkında bilgi almak için Olly'ye danışabilecek.
Kaynak: Xinhua