48. Dünya Beceri Yarışması İçin Shanghai'da Geri Sayım Başladı
Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması'na 20 gün kala metro istasyonları tanıtım görselleri, maskotlar ve tanıtım stantlarıyla donatıldı. Şehirde yarışma heyecanı artarken, hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor.
SHANGHAİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya 20 gün kala tanıtım görselleriyle donatılan metro, maskot ve tanıtım stantları da istasyonlarda yolcularla buluşuyor.
Kaynak: Xinhua