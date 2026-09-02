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48. Dünya Beceri Yarışması İçin Shanghai'da Geri Sayım Başladı

48. Dünya Beceri Yarışması İçin Shanghai'da Geri Sayım Başladı
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Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması'na 20 gün kala metro istasyonları tanıtım görselleri, maskotlar ve tanıtım stantlarıyla donatıldı. Şehirde yarışma heyecanı artarken, hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor.

SHANGHAİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya 20 gün kala tanıtım görselleriyle donatılan metro, maskot ve tanıtım stantları da istasyonlarda yolcularla buluşuyor.

Kaynak: Xinhua
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