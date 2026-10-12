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Albüm: Çinli robot üreticisi Unitree'ye ait robot, Slovenya'da orkestra yönetti

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Albüm: Çinli robot üreticisi Unitree'ye ait robot, Slovenya'da orkestra yönetti
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LJUBLJANA, 12 Ekim (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics'e ait G1 model insansı robot, Slovenya'nın başkentinde düzenlenen geçit töreninde Ljubljana Bando Orkestrası'nın şefliğini üstlendi.

LJUBLJANA, 12 Ekim (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics'e ait G1 model insansı robot, Slovenya'nın başkentinde düzenlenen geçit töreninde Ljubljana Bando Orkestrası'nın şefliğini üstlendi.

Kaynak: Xinhua
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