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Asırlık Gelenek: Yongfeng'in Coğrafi İşaretli Acı Biber Salçası

Asırlık Gelenek: Yongfeng'in Coğrafi İşaretli Acı Biber Salçası
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Çin'in Hunan eyaletindeki Loudi kentine bağlı Yongfeng alt bölgesi, asırlık geleneklerle üretilen acı biber salçasıyla tanınıyor. Bu özel ürün, ülkenin koruma altındaki coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor.

SHUANGFENG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Loudi kentinin Yongfeng alt bölgesi, acı biber salçası üretimiyle öne çıkıyor. Asırlık geleneklerle üretilen acı biber salçası, ülkenin koruma altındaki coğrafi işaretli ürünlerinden biri.

Kaynak: Xinhua
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