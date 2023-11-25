Albüm: 3. Uluslararası Yeni Malzeme Endüstrisi Konferansı'nda Teknolojik Yenilikler Sergileniyor
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BENGBU, 25 Kasım (Xinhua) -- 3. Uluslararası Yeni Malzeme Endüstrisi Konferansı, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bengbu kentinde Cuma günü başladı.
BENGBU, 25 Kasım (Xinhua) -- 3. Uluslararası Yeni Malzeme Endüstrisi Konferansı, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bengbu kentinde Cuma günü başladı. Etkinlikte, yeni malzeme endüstrisine dair sergiler, forumlar, seminerler ve ticari fuarlar yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel