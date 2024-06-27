Fujian'ın somut olmayan kültürel mirası sergileniyor

FUZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde Çarşamba günü başlayan "Kuliang ile Bağ: 2024 Çin-ABD Gençlik Festivali" kapsamında Fujian'ın somut olmayan kültürel mirasına dair sergi ve performanslar yer alıyor.