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Fujian'ın somut olmayan kültürel mirası sergileniyor

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Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 'Kuliang ile Bağ: 2024 Çin-ABD Gençlik Festivali'nde, Fujian'ın somut olmayan kültürel mirasına dair sergi ve performanslar yer alıyor.

FUZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde Çarşamba günü başlayan "Kuliang ile Bağ: 2024 Çin-ABD Gençlik Festivali" kapsamında Fujian'ın somut olmayan kültürel mirasına dair sergi ve performanslar yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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