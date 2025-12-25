Haberler

Avustralya'daki saldırının ardından yardıma koşan isimler 2026'da "onur listesine" girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney'de gerçekleşen silahlı saldırının ardından yardıma koşan kişilerin 2026'da özel bir onur listesinde yer alacağını duyurdu. Listede emniyet yetkilileri, sağlık çalışanları ve toplumdan bireyler bulunacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney saldırısının ardından yardıma koşan ve müdahale eden isimlerin 2026'da "özel bir onur listesinde" yer alacağını söyledi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, basına konuşan Albanese, 14 Aralık'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yardıma koşan ve müdahalede bulunan isimlerin yer alacağı özel bir "onur listesi" oluşturulmasını istediğini bildirdi.

Listede emniyet yetkilileri, sağlık çalışanları ve toplumdan kişilerin yer alacağını belirten Albanese, isimlerin 2026'da açıklanacağını söyledi.

Albanese, kendi güvenliklerini tehlikeye atarak yardıma koşan kişilerin kamuoyu tarafından takdir edilmeyi hak ettiğini belirtti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi

Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı