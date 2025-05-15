Albanese, Endonezya'da Savunma İşbirliği Çağrısı Yaptı

Avustralya'da 3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşerek, savunma alanında işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

SBS News'in haberine göre, Albanese, seçimleri kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Endonezya'ya yaptı.

Albanese, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bayrak sallayan 3 bine yakın öğrenci ve askeri törenle karşılandı.

Subianto ile görüşen Albanese, "Seçimlerdeki zaferimizden sonra ilk ikili ziyaretimizin buraya yapılmış olması muhteşem." ifadesini kullandı.

Albanese, Subianto'ya, Avustralya ile savunma ağlarını güçlendirme çağrısında bulundu.