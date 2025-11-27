Alaska'da 6 Büyüklüğünde Deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. 70 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel