Haberler

Yeni Kaymakamdan Şehit Ailesine İlk Ziyaret

Yeni Kaymakamdan Şehit Ailesine İlk Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, şehit ailesini ziyaret etti.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, şehit ailesini ziyaret etti.

İlçedeki görevine dün başlayan Öter'in ilk ziyaret programı, şehit ailelerine yönelik oldu.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Ersoy'un babası Ahmet Ersoy'u evinde ziyaret eden Öter, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti.

Öter, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını kaydederek, "Her türlü sorununuzun çözümü için yanınızdayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır." dedi.

Şehit yakınları da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı

Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Yeni dönem resmen başlıyor