Alaşehir'in değerleri coğrafi işaretle koruma altına alınıyor

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, kente özgü ürünlerin coğrafi işaret tescili alması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Oda üyelerine verilen iftar programında konuşan Seyhan, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerde dayanışma içinde olmanın kendilerine şeref verdiğini söyledi.

Odayı tescil makamından icra makamı haline çevirmek için çabaladıklarını belirten Seyhan, Alaşehir Sultani Bağ Yaprağı'nın ardından Alaşehir Kapaması için de coğrafi işaret aldıklarını dile getirdi.

Seylan, "Alaşehir Ekmeği, Alaşehir Sultaniye Üzümü, Alaşehir Cennet Elması gibi ürünlerimizde de marka değeri yapabilmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Programa Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygur, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.