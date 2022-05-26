Alaşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İstasyon Mahallesi Yayla Sokak'ta Hıdır Kaymaz'a ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.