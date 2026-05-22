Manisa'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

E.G. (23) idaresindeki 09 AKP 872 plakalı minibüs, Alaşehir-Salihli kara yolu Piyadeler Mezarlığı mevkisinde aynı yönde seyreden Zeki Karasu'nun kullandığı 45 Z 4118 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü ile römork yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Karasu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, minibüs sürücüsü E.G. ile yolcu E.G. ve Z.D. (17) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zeki Karasu'nun Gürsu Mahallesi'nde yaşadığı, çiftçilik yaptığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.