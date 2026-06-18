Haberler

12 yaşındaki Uğur, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

12 yaşındaki Uğur, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşıyla kiraz toplamaya giden 12 yaşındaki Uğur Balkan, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ARKADAŞIYLA KİRAZ TOPLAMAYA GİTMİŞ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Uğur Balkan'ın (12) cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Balkan'ın cenazesi, Alaşehir Gasilhanesi'ne getirildi. Burada konuşan Balkan'ın babası Engin Balkan, "İki arkadaş kiraz yemek için bölgeye gitmiş. Kiraz yedikten sonra serinlemek için gölete girmişler. Oğlum gölette biraz açıldıktan sonra gözden kaybolunca arkadaşı gelip, durumu bize bildirdi. Gidip, sudan çıkardık. Otomobille hastaneye giderken oğlumu yolda bizi karşılayan ambulansa naklettik" dedi.

Uğur Balkan'ın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacalar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti