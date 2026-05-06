Alanya'da İş İnsanı Silahla Yaralandı

Aydın Çavuşoğlu, Alanya'daki ofisinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyat sonrası durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
