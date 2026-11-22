ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada üniversite öğrencisi H.Ö. (24) tarafından bıçaklanan öğretmen Yasin Demir (42), hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.40'ta Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri H.Ö. ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada ikili ile karşılarına çıkan Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., Yasin Demir'i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı. H.Ö. ile K.G., 01 ATA 379 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, hayatını kaybetti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.Ö. ve K.G.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Demir'in, Alanya'daki bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı