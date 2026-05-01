Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt