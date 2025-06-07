Alanya'da Turistlere Yunus Gösterisi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, yunusların sürpriz gösterisiyle unutulmaz anlar yaşadı. Alanya Kalesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, turistlerin ilgisini çekti ve keyifli anlar yaşattı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.
Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı bir grup turist, Alanya Kalesi açıklarında tekneye eşlik eden yunusları fark etti.
Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman tekneyle yarışan yunusları turistler alkışlarla ve sevinçle izledi.
Yunusların keyifli gösterisi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel