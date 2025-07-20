Alanya'da Tur Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir tur minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
???????Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda, biri çocuk 3 turist taşıyan Ş.A. (47) yönetimindeki 07 CCD 198 plakalı tur minibüsü, Yat Limanı Kavşağı'nda, M.S. (68) idaresindeki 07 BVD 215 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tur minibüsü şoförü ve diğer araçtaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel