Alanya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre kapandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.
Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A. (27) idaresindeki 33 EFC 26 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen M.E.G'nin (36) kullandığı 33 EFC 24 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan İ.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapandı. Yan yoldan kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt