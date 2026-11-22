ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada R.Ü., M.Ü. ile Suriye uyruklu R.E. ve S.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen R.Ü., İ.Ü., A.Ü. ile Suriye uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E.'yi gözaltına aldı. Olayla bağlantısı bulunan M.Ü.'nün de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı