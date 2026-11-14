Alanya'da jandarma operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Alanya'da jandarma operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen jandarma operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. (39), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA