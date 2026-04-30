Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "nitelikli yağma ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.O'nun (45) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Çıplaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
