Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "nitelikli yağma ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.O'nun (45) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Çıplaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk