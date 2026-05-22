Takla atan otomobil, alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobil, alev aldı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. H.G. (30) idaresindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, yapılan kontrolde sürücü H.G. ile beraberindeki Y.S.G.A.'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.C.A. (19), M.G. (20) ve Y.K. (21) ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı