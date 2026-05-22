Haberler

Takla atan otomobil, alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Takla atan otomobil, alev aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarpıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobil, alev aldı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. H.G. (30) idaresindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, yapılan kontrolde sürücü H.G. ile beraberindeki Y.S.G.A.'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.C.A. (19), M.G. (20) ve Y.K. (21) ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı