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Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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