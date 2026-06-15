Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.