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Antalya'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tur midibüsünün alkollü sürücüsüne 25 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen tur midibüsünün alkollü sürücüsüne 25 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

A.A. idaresindeki 44 AGB 772 plakalı tur midibüsü, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde A.A'nın 0,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza uygulandı.

Araç, otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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