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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G., jandarma ekiplerince teknik takiple yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G'nin (50) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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