Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G., jandarma ekiplerince teknik takiple yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G'nin (50) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk