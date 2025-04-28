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Alan Köyü'nde Yağmur Duası ve Toplu Yemek Programı Düzenlendi

Alan Köyü'nde Yağmur Duası ve Toplu Yemek Programı Düzenlendi
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Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan Köyü'nde, birlik ve beraberliğin artırılması amacıyla yağmur duası yapıldı. Etkinlik sonrası köyde toplu yemek programı gerçekleştirildi. Kaymakam Osman Demirgül, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yağışların bereket getirmesini dile getirdi.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Alan Köyü'nde, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yapılan yağmur duasının ardından, köyde toplu yemek programı düzenlendi.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirgül, yağışların bereket getirmesi ve toprağın suya kavuşmasını temenni etti.

Programa Kaymakam Demirgül'ün yanı sıra, İlçe Müftüsü Metin Şener, köy muhtarı Halil Yerlikaya ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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